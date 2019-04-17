شكرا لقرائتكم خبر عن وزارتا «الآثار» و«السياحة» تحتفلان بيوم التراث من الأقصر.. الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحتفل وزارتا الآثار والسياحة، الخميس من محافظة الأقصر، بيوم التراث العالمي، حيث تعلن وزارة الآثار خلالها عن كشف أثري بالبر الغربي، كما ستقوم بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر.

يشارك في الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وسفراء عدد من الدول منهم سفراء البحرين، والتشيك، وأذربيجان، وكازاخستان، وكولومبيا، وتشيلي، والكونغو، والدومينكان، وبعض سفراء الدول الإفريقية من الكاميرون ومالي وناميبيا وزيمبابوي ومالاوي، ومديرة المكتب الثقافي لليونسكو في مصر وليبيا والسودان، وعدد من الشخصيات العامة ونواب البرلمان والبعثات الأثرية الأجنبية العاملة بالأقصر، ولفيف من المهتمين بملف الآثار والسياحة، والعديد من وسائل الإعلام الدولي والمحلي، ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الاحتفال أيضا افتتاح معبد الأوبت بعد ترميمه وجولة في معابد الكرنك.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل بيوم التراث العالمي في 18 إبريل من كل عام بعدما اقترح المجلس الدولي للمعالم والمواقع «ICOMOS» بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 إبريل 1982م، والذي وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.