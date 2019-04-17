شكرا لقرائتكم خبر عن السفارات بالخارج تهيب بالجاليات المصرية المشاركة في استفتاء تعديل الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت العديد من السفارات المصرية بالخارج بأبناء الجالية المصرية، المشاركة في التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، كون المشاركة الوطنية تعد عملًا وطنيًا يرتبط باستمرار مسيرة الإصلاح والتنمية، الهادفة لمستقبل زاخر بالخير لأبناء الوطن.

وأفادت السفارة المصرية بكييف، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: «إن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت دعوة الناخبين المصريين في الخارج للاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تقرر إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية (للمصريين بالخارج) أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 19 و20 و21 إبريل الجاري».

وذكرت السفارة أن عملية التصويت ستبدأ اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً (بالتوقيت المحلى للدولة)، وذلك بمقر اللجنة الفرعية للانتخابات في سفارة جمهورية مصر العربية بأوكرانيا.

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وأوضحت أنه يتعين على الناخب الحضور شخصياً للإدلاء بصوته، على أن يتم التصويت بأصل جواز السفر المميكن (المتضمن للرقم القومى) أو بأصل الرقم القومي.

وفي السياق ذاته، دعت السفارة المصرية بسلطنة عمان المواطنين من أبناء الجالية المصرية في السلطنة، إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وذكرت أن عملية التصويت ستجرى بمقر السفارة بمسقط، خلال أيام الجمعة، والسبت، والأحد، 19 و20 و21 أبريل الجاري، اعتبارًا من ٩ص إلى ٩م يوميًا، وعلى مدار الثلاثة أيام.

كما أعلنت سفارة مصر في الجابون أنه تقرر التصويت على التعديلات الدستورية بمقر السفارة أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأهابت السفارة بكل أعضاء الجالية المشاركة في عملية التصويت.