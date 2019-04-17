شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تدعو الأمم المتحدة لعدم الإنجرار وراء مساعي الجهات الرامية لعرقلة مسار أستانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت موسكو الأمم المتحدة لعدم الإنجرار وراء مساعي بعض الجهات الرامية لعرقلة مسار الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا، حول سوريا والمقرر عقدها في العاصمة الكازاخية نور سلطان يومي «25 و26» من الشهر الجاري.

Advertisements

وقال «لافروف»- خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي «أيفيتسا داشيش» في موسكو، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الأربعاءالموافق (17-4): «ندعو للالتزام بالمبدأ الأساسي الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يناير 2018، وينص على تشكيل السوريين اللجنة الدستورية بأنفسهم، ولعب الأمم المتحدة دور وسيط يساعد في تنظيم وبدء حوار جوهري».

وأضاف: «لذا، أبلغت زملاءنا في رئاسة الأمم المتحدة دعوتنا الملحة للتعامل بإستقلالية والتقيد بقرار مجلس الأمن «2254» وعدم الإنجرار وراء من يسعى لتهميش عملية أستانا وإفشالها».

وأكد «لافروف» على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت، مشيراً إلى أن الأوضاع الميدانية في سوريا لا تمنع ذلك؛ رغم أن بعض المشاكل لا سيما تلك المتعلقة بالوضع في إدلب وشمال شرقي البلاد، لا تزال تنتظر الحل. ووجهت موسكو دعوة للمبعوث الأممي إلى سوريا «جير بيدرسن» لحضور المفاوضات.