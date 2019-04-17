شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «الآثار» و«الهيئة» يتفقد العمل بمشروع المتحف العالمي لقناة السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد من هيئة الآثار المصرية، الأربعاء، بزيارة تفقدية لسير العمل بمشروع المتحف العالمي لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية. كان في استقبال الوفد المهندس محمد حافظ، رئيس قطاع القناة وسيناء، والمهندس مبارك منصور مبارك، رئيس القطاع، مدير فرع سيناء المنفذ للمشروع، والمهندس وائل على، نائب مدير الفرع، والمهندس مصطفى عبدالحميد، مدير المشروع.

وقال المهندس مبارك منصور، إن المشروع عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869 وتأهيله ليكون متحفًا عالميًا يحكي تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة، كما يشمل المشروع أيضًا إدراج استراحة «ديلسبيس» داخل المتحف، كما يتضمن أيضًا عمل جدارية تذكارية تحكي تاريخ قناة السويس.

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وأضاف مبارك أن المتحف يشغل مساحة 10 آلاف متر مسطح، تشمل مساحة المباني المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح، كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف.

ويضيف المهندس وائل على أن العمل بدأ بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلي للأخشاب ودهانات الحوائط الذي أنشئ بها المبنى وإعادتها لأصلها وإزالة قواطيع الأخشاب المستحدثة.

جدير بالذكر أن المبنى يضم 99 قاعة و114 بابًا و175 نافذةً و303 أعمدة خشبية، ومدة تنفيذ المشروع عشرة أشهر ليتم افتتاحه مواكبًا للعيد المائة والخمسين لافتتاح هيئة قناة السويس، وذلك بقيمة مبدئية للمشروع 200 مليون جنيه.

رافق الوفد خلال الزيارة المهندس محمد حسن جوهر، نائب مدير إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس، والدكتورة منى الصياد، مدير المعرض التاريخي لهيئة قناة السويس، والمهندس خالد عبدالمعطي، مدير إدارة الاستشارات الهندسية بالمقاولون العرب، والمهندسة لمياء عبدالباقي مديرة وحدة التنسيق الحضارى بالإدارة، والدكتور محمد الذهبي.

جولة تفقدية لوفد من الآثار وهيئة قناة السويس لمتابعة سير العمل بمشروع المتحف العالمي للقناة ‎

جولة تفقدية لوفد من الآثار وهيئة قناة السويس لمتابعة سير العمل بمشروع المتحف العالمي للقناة ‎

جولة تفقدية لوفد من الآثار وهيئة قناة السويس لمتابعة سير العمل بمشروع المتحف العالمي للقناة ‎

جولة تفقدية لوفد من الآثار وهيئة قناة السويس لمتابعة سير العمل بمشروع المتحف العالمي للقناة ‎

جولة تفقدية لوفد من الآثار وهيئة قناة السويس لمتابعة سير العمل بمشروع المتحف العالمي للقناة ‎