شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6 مساء.. الاستفتاء يجرى من 19 لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

الرئيس يجتمع مع مدبولى و3 وزراء لمتابعة الخطوات التنفيذية لمنظومة التأمين الصحى الشامل.. السيسى يوجه بتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين وبجودة عالية وفقاً للمعايير الدولية.. وبروتوكول تعاون مع بريطانيا للتدريب

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ بورسعيد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.





بالاسم والرقم القومى.. اعرف لجنتك فى الاستفتاء على الدستور 2019

فى إطار تسهيل إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء الاستفتاء، وأعدت إعلانًا توعويا لهم عن الاستعلام عن طريق 3 وسائل مختلفة.

آس الإسبانية: محمد صلاح يرحل عن ليفربول نهاية الموسم بعد مشادة مع كلوب

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرًا عن وجود أزمة بين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومدربه يورجن كلوب، دفعت النجم المصرى إلى طلب الرحيل.

وزير الرياضة: مليار و250 مليون مشاهد حول العالم تابعوا قرعة كأس الأمم

تقدم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، على دعم ومساندة ملف تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وخروج حفل إجراء قرعة البطولة بصورة مٌشرفة أبهرت العالم.

انفوجراف.. المركز الإعلامى للحكومة ينشر مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف بجدول الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

فيديو وصور.. رئيس الوطنية للانتخابات يدعو المصريين للاستفتاء على تعديلات الدستور.. ويعلن: موعدها من 19لـ 21 أبريل خارج مصر ومن 20 لـ22 للداخل.. ويؤكد: المشاركة واجب وطنى.. ويجوز تصويت الوافدين فى كل ربوع الوطن

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دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم جموع المصريين فى الخارج والداخل للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وشدد عليهم المشاركة لأنه واجب وطنى.

النص الكامل للتعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء بدءا من السبت المقبل وحتى الاثنين.. مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات.. تخصيص ربع عدد مقاعد البرلمان للمرأة.. تمثيل مناسب للشباب والعمال والفلاحين.. وإعادة مجلس الشيوخ

ينشر ”الخليج 365” النص الكامل للتعديلات الدستورية بشكلها النهائى كما وافق عليه مجلس النواب فى جلسة أمس، بعدما دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجارى للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل، فى المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل.

الصحة: إعدام 5 أطنان أسماك مملحة ومدخنة فاسدة وإغلاق 200 منشأة مخالفة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 5 أطنان و314 كجم أسماك مملحة ومدخنة وملح سياحات وأغذية أخرى، بالإضافة إلى 331 لتر مياه معبأة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالسوق المحلى.

إدارة كاتدرائية نوتردام تعلن إغلاقها من 5 إلى 6 سنوات

أعلنت إدارة كاتدرائية نوتردام في باريس أن الصرح سيغلق من 5 إلى 6 سنوات، جاء ذلك وفق ما أفادت به العربية فى خبر عاجل.

البورصة إجازة رسمية أيام 25 و28 و29 أبريل و1 مايو

قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الخميس الموافق 25 إبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وأن يكون يوم الأحد الموافق 28 إبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن يكون يوم الإثنين الموافق 29 إبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، ويستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 30-04-2019 .

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

يجرى وفد مصرى رفيع المستوى زيارة إلى دولة السودان للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التى يمر بها السودان الشقيق فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخه، للتأكيد على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السودانى وإرادته الحرة .