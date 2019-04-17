شكرا لقرائتكم خبر عن قائد غرفة عمليات تحرير طرابلس ينفى لـ"الخليج 365" استهداف الجيش للمدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى قائد غرفة العمليات الرئيسية لعمليات الجيش الليبى فى المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسى استهداف قوات الجيش لمنازل المدنيين فى حى بوسليم أو ضواحى طرابلس.

واستنكر الحاسى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، الأكاذيب التى تروجها وسائل اعلام حول عمليات الجيش الوطنى الليبى فى طرابلس، مؤكدا أن قوات الجيش الليبى لا تستخدم الأسلحة الثقيلة إلى عدة ضواحى فى طرابلس وخاصة بوسليم.

كان المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى قد أدان استهداف المدنيين بصواريخ جراد والراجمات بشكل عشوائى على أحياء متفرقة بطرابلس من قبل المليشيات المسلحة، متوعدا بمحاسبة مرتكبيها.

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وقال المسمارى إن القصف العشوائى تسبب فى تدمير عدد من المنازل فى حيى الانتصار وبوسليم فى طرابلس، معزيا فى الوقت نفسه أسر الضحايا الذين سقطوا جراء القصف.

وأعرب عن أمله فى أن يتخلص الشعب الليبى من الجماعات الإرهابية التى تسيطر على طرابلس، مثلما تخلص منهم فى بنغازى ودرنة فى شرقى البلاد.

وتسبب القصف على أحياء فى العاصمة طرابلس ليلة الأربعاء، بمقتل 14 شخصا أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين، فى حين تضرر عدد من المنازل واشتعلت النيران فى أخرى.