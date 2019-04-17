- 1/42
- 2/42
- 3/42
- 4/42
- 5/42
- 6/42
- 7/42
- 8/42
- 9/42
- 10/42
- 11/42
- 12/42
- 13/42
- 14/42
- 15/42
- 16/42
- 17/42
- 18/42
- 19/42
- 20/42
- 21/42
- 22/42
- 23/42
- 24/42
- 25/42
- 26/42
- 27/42
- 28/42
- 29/42
- 30/42
- 31/42
- 32/42
- 33/42
- 34/42
- 35/42
- 36/42
- 37/42
- 38/42
- 39/42
- 40/42
- 41/42
- 42/42
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الهيئة الوطنية للانتخابات: يجوز تصويت الوافدين فى كل ربوع الوطن بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى: "رابطكم بوطنكم يفرض عليكم عدم تخلفكم عن ندائه، وإجراءات استفتاء نزيه حق لكم والتزام علينا، وسيجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائى كامل وسيتم تخصيص قاض لكل صندوق، كما أنه يجوز تصويت الوافدين فى كل ربوع الوطن على تعديل الدستور".
كما وفرت الهيئة لجان للوافدين فى المناطق ذات الكثافات العالية من العمل ومنها العاصمة الإدارية وشرم الشيخ والغردقة.
وناشد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين ووسائل الإعلام توخى الحذر فى نشر أى أخبار تتعلق بالهيئة، مضيفا أنه تم صياغة ورقة الاقتراع بشكل يناسي من لا يجيدون القراءة وذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن الناخبين المقيدة باللجنة العليا للانتخابات مدعون للإدلاء بالاستفتاء على تعديل الدستور.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الهيئة الوطنية للانتخابات: يجوز تصويت الوافدين فى كل ربوع الوطن بالاستفتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.