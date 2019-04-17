شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة الأمن ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين التصويت على تعديلات الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤمن الأجهزة الأمنية لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى كافة ربوع الجمهورية، من خلال انتشار رجال الأمن بمحيط اللجان ومساعدة المواطنين على التصويت.

ويحرص رجال الأمن على التواجد منذ الصباح الباكر بمحيط اللجان حتى انتهاء عمليات التصويت لمدة 3 أيام متتالية بكافة المحافظات، فضلًا عن تنظيم طوابير المواطنين النازحين على لجان التصويت وتسيير حركة الطرق فى الشوارع.

وتعيين الأجهزة الأمنية خدمات أمنية بمحيط اللجان، فضلًا عن تواجد تمركزات أمنية، وتحريك أقوال أمنية للربط بين الخدمات المتفرقة المتواجدة فى الشوارع على مدار الـ24 ساعة.

ويقوم رجال الأمن بدور إنسانى من خلال مساعدة المواطنين من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والمرضى فى الوصول للجان بسهولة ويسر دون أن يتكبدوا أى عناء للمشاركة فى هذا الماراثون، وتأدية واجبهم والإدلاء بصوتهم.

ويعقد مدراء الأمن اجتماعات مكثفة مع الضباط والأفراد والمشاركين فى عملية التأمين لشرح خطط التأمين بشكل كبير، والتنبيه على اليقظة وضرورة مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وترسيخ قيم حقوق الإنسان.

Advertisements

وتمتد خطط التأمين من قبل بدء التصويت وحتى الانتهاء تمامًا من عمليات التصويت وفرز الأصوات والإعلان عن النتيجة بشكل نهائى، وتأمين كافة المقار التى يجرى فيها التصويت بشكل جيد.

وترفع الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى لتأمين كافة اللجان على مستوى الجمهورية، والخروج بها لبر الأمان، بشكل يليق بمصر الحضارة.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات، مضيفا خلال مؤتمر صحفى للهيئة، مرفق مع الكتاب خطاب مجلس النواب بموافقة غالبية أعضائه على التعديلات الدستورية، وقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة ووضع جدولا زمنيا لعملية الاستفتاء والمواعيد المقررة لإجرائه فى الخارج والداخل، وذلك لما هو منوط دستوريا بالهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا لاشين كافة المصريين خارج البلاد وداخلها للمشاركة والاستفتاء على التعديلات.

وسرد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر نصوص التعديلات المقترحة على الدستور وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب فى جلسته أمس الثلاثاء.