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انتحار رئيس بيرو السابق آلان جارسيا بعد إطلاقه النار على نفسه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قالت السلطات في بيرو اليوم الأربعاء إن الرئيس السابق آلان جارسيا توفي في مستشفى في ليما بعدما أطلق النار على نفسه لدى وصول الشرطة إلى منزله لاعتقاله فيما يتصل بتحقيق فساد.

كان عمر جارسيا، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفة، 69 عاما.

وكتب الرئيس مارتين بيسكارا على تويتر إنه أصيب بالهلع لوفاة جارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.

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