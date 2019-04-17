شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوطنية للانتخابات: الاستفتاء سيتم تحت إشراف قضائى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الاستفتاء على تعديل الدستور، سيتم تحت إشراف قضائى كامل بمعنى قاضى على كل صندوق ووسط متابعة ومراقبة من جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وقال خلال مؤتمر صحفى إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعهد أمام شعب مصر بإجراء استفتاء بنز اهة وحيادية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، وإعلان تفاصيل الجدول الزمنى لإجراء التصويت فى الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتى ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب مجلس النواب بموافقته بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.

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