"مصر التحدى والإنجاز".. نهضة الطرق في قطاع النقل (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الطرق في قطاع النقل بمصر طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة الماضية فقد تم إنشاء 5907 كليومتر طرقا جديدة بالإضافة إلى تطوير 2530 كيلومتر. كما تم تنفيذ 6 محاور على نهر النيل تتكون من مجموعة من الكباري والأنفاق، بالإضافة إلى أعمال الطرق، وتساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، حيث تم الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتمت الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية. الفيديو التالي يوضح مدى الإنجازات:

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