شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على عرض القطع الأثرية بمعرض "أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الآثار بشأن عرض القطع الأثرية بمعرض "أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" السابق الموافقة على سفرها للولايات المتحدة الأمريكية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2018، وإقامة المعرض بمتحف "رونالد ريجان" بالمكتبة الرئاسية بولاية كاليفورنيا، لمدة ستة أشهر في الفترة من 5/10/2019 حتى 12/04/2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توافق على عرض القطع الأثرية بمعرض "أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.