شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدير مدرسة بأسيوط يكرم عاملا ويقبل يده وسط الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مدير مدرسة محمد حسن تمام الرسمية للغات بساحل سليم بمحافظة أسيوط أحد العامل ويدعى عم محمد ويقبل يده أمام الطلاب نظرا لتفانيه فى العمل والتفوق، مطالبا طلاب المدرسة بتحية عم محمد والتصفيق له ،ومنح مدير المدرسة العامل جائزة فى طابور الصباح. وأشاد أولياء أمور بموقف مدير المدرسة معتبرين أنه موقف يجسد القيم والأخلاق ويزرع فى نفوس الطلاب الأخلاق والقيم، مطالبين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تكريم مدير المدرسة.

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