مصر | "مكبلة بالحبال" و"طافية على المياه".. لحظة عثور الأهالي على جثة "قتيل الصف" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكبلة بالحبال" و"طافية على المياه".. لحظة عثور الأهالي على جثة "قتيل الصف" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد لحظة العثور على جثة شاب مقتول ويدعى "يوسف محمد" ويبلغ 16 عامًا، وملقاة داخل مياه النيل، بمنطقة الصف.

وأمرت النيابة العامة، بحبس متهمين بقتل سائق توك توك بالصف، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد اعترافات المتهمين باستدراج المجني عليه إلى منطقة نائية بحجة توصيلهما، وقاما بتكبيله بالحبال، وقتله وإلقاء جثته فى ترعة بمنطقة الصف، وعقب عدة أيام طفت الجثة على سطح المياه، وتسبب العثور عليها فى إثارة حالة من الفزع والغضب بين الأهالي، إذ أن المجني عليه صبي صغير السن لا يتجاوز عمره 16 سنة.

وأمرت نيابة الصف كذلك بتشريح جثة المجني عليه، لبيان كيفية قتله، ووضع تصور تقريبي لتوقيت الوفاة، وصرحت النيابة بدفن الجثمان بعد ذلك، وانتقل المحقق رفقة خبراء الأدلة الجنائية والمتهمين، وتم إجراء معاينة تصويرية لتمثيلهما الجريمة.

كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بإحدى الترع مقيدة بالحبال،وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تم العثور على جثة "يوسف محمد " 16 عاما مقيدا بالحبال، وتبين إختفاء التوك توك الخاص به.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المجنى عليه اختفى منذ ما يقرب من 3 أيام أثناء عمله على التوك توك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

