أخبار مصر | الطرق الصوفية تعقد مؤتمرا بجامعة الأزهر لدعم تعديل الدستور.. السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطرق الصوفية تعقد مؤتمرا بجامعة الأزهر لدعم تعديل الدستور.. السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، مؤتمرًا صوفيًا حاشدًا، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق والمريدين ومحبى الطرق، وذلك تدعيما للتعديلات الدستورية.

ويقام المؤتمر بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر بمدينة نصر في الواحدة والنصف ظهر السبت المقبل، تأكيدًا على اهمية الطرق الصوفية في دعم استقرار الدولة المصرية.