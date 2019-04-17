أخبار مصر | "الصحة" تعدم 5 أطنان أسماك فاسدة وتغلق 200 منشأة غذائية مخالفة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تعدم 5 أطنان أسماك فاسدة وتغلق 200 منشأة غذائية مخالفة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 5 أطنان و314 كجم أسماك مملحة ومدخنة وملح سياحات وأغذية أخرى، بالإضافة إلى 331 لتر مياه معبأة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالسوق المحلي.

جاء ذلك خلال عدد من الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، على المنشآت الغذائية؛ استعدادًا للاحتفال بأعياد الربيع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتحذير المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة.

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ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الحملات قامت بالمرور على 1493 منشأة غذائية، فيما تم ضبط 16 طنًا و451 كجم أغذية متنوعة و930.83 لتر مشروبات وعصائر للشك في صلاحيتها لتغيرها في خواصها الطبيعية، حيث تم سحب 2265 عينة متنوعة من الأصناف الغذائية المتداولة بالأسواق، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

وأضاف "عيد" أنه تم تحرير 1429 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 200 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت.

وشدد على أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.