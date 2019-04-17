أخبار مصر | غدًا.. الحفل الختامي لأنشطة معهدي البعوث الإسلامية واللغة العربية للناطقين بغيرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الحفل الختامي لأنشطة معهدي البعوث الإسلامية واللغة العربية للناطقين بغيرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام غداً الخميس، الحفل الختامى لأنشطة معهدي البعوث الإسلامية واللغة العربية للناطقين بغيرها للعام الدراسي 2018/2019م ، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر؛ وذلك بحضور قيادات الأزهر الشريف، وعدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب.

من ناحية أخرى أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة ، وذلك بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) يوم الخميس 12 من شعبان 1440هــ الموافق 18 / 4 /2019م عقب صلاة المغرب .

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أكد على أهمية التحول في حياتنا من الهدم إلى البناء ، ومن التشدد والغلو إلى السماحة والتيسير ، ومن الجمود والتقليد إلى التفكر والتفكير ، ومن البطالة والكسل إلى الجد والإنتاج والعمل ، خدمة لديننا ووطننا ، ووفاء بواجبنا تجاه الإنسانية جمعاء ، إذ يجب علينا أن نسعى بقوة للإسهام في صنع الحضارة الإنسانية الراقية .