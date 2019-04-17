أخبار مصر | "الخليج 365" تنفرد بنشر خبرين أقرتهما "الوطنية للانتخابات" بمؤتمر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تنفرد بنشر خبرين أقرتهما "الوطنية للانتخابات" بمؤتمر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفردت بوابة "الخليج 365"، أمس الثلاثاء، بنشر خبرين بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية كالآتي:

أولا: الانفراد بالموعد النهائي بشكل قاطع لأيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ثانيا: أول من انفرد بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء لإعلان موعد وترتيبات الاستفتاء على الدستور.

يذكر أن هذه هي الأخبار التي تم تأكيدها اليوم في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات.