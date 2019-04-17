أخبار مصر | آلاف اللافتات لحزب الحرية المصري لتأييد التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلاف اللافتات لحزب الحرية المصري لتأييد التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان التحية لجميع قيادات وكوادر وشباب وأعضاء الحزب بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية وحتى الانتهاء من الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

وقال "حسب الله"، إن قيادات وأعضاء الحزب عقدوا العديد من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة إضافة إلى قيامهم بالدعاية للتصويت والحشد الجماهيري للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنه يتوجه بشكر خاص لقيادات وأعضاء حزب الحرية المصري بأمانة العاصمة الذين قاموا بروح وطنية بتعليق الآلاف من اللافتات المؤيدة للتعديلات الدستورية ولسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى الداخلية والخارجية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية.