أخبار مصر | وزير الشباب يشكر مدبولي لدعمه لملف تنظيم كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب يشكر مدبولي لدعمه لملف تنظيم كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، على دعم ومساندة ملف تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وخروج حفل إجراء قرعة البطولة بصورة مٌشرفة أبهرت العالم.

وأشار إلى أن عدد من شاهدوا الاحتفال تخطى مليارا و250 مليون مشاهد حول العالم، كما نقلته عدة قنوات عالمية، ونشرت تفاصيل الاحتفال وكالات الأنباء والصحف العالمية، مٌشيراً في الوقت نفسه إلى التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لخروج الاحتفال بصورة مٌشرفة.