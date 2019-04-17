أخبار مصر | شباب حزب الحرية المصري يجوب المحافظات لتعريف المواطنين بالتعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب حزب الحرية المصري يجوب المحافظات لتعريف المواطنين بالتعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم شباب حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، بمختلف محافظات مصر حملات اليوم الأربعاء في الميادين الكبرى لشرح التعديلات الدستورية للمواطنين.

وقام شباب الحزب بتوزيع نصوص التعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب عليها، ولقيت مبادرة حزب الحرية المصري استحسانًا كبيرًا من المواطنين الذين أشادوا بها.

وبحسب تأكيدات الحزب، كانت محافظات "المنيا والإسماعيلية والإسكندرية والقليوبية والقاهرة وسوهاج" في صدارة المحافظات التي تميز شبابها في هذا التحرك.