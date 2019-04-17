أخبار مصر | الحكومة تدعو المصريين للمشاركة في الاستفتاء بحرية تامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تدعو المصريين للمشاركة في الاستفتاء بحرية تامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة مٌلزمة بتوفير اللوجيستيات المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، على ضرورة الإدارة الجيدة للهيئات الاقتصادية والشركات التي تتبع الوزارات المختلفة، مشيراً إلى مسئولية كل وزير عن حٌسن إدارة هذه المؤسسات لتحقق ربحاً، طبقاً للهدف من إنشائها.

وشدّد على أهمية حٌسن اختيار مديري المديريات في مختلف المحافظات، وضرورة متابعة أدائهم من كل وزير، فهم المسئولون عن متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها كل وزارة.

وأشار مدبولي إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات في الملفات المشتركة، بما يٌسهم في تحقيق أهداف الحكومة وعلى رأسها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.