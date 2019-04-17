أخبار مصر | غدًا من الأقصر.. رئيس الوزراء يحتفل مع الآثار والسياحة بيوم التراث العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا من الأقصر.. رئيس الوزراء يحتفل مع الآثار والسياحة بيوم التراث العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل وزارتا الآثار والسياحة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدًا الخميس من محافظة الأقصر بيوم التراث العالمي، حيث تعلن وزارة الآثار خلال الاحتفالات عن كشف اثري بالبر الغربى، كما ستقوم بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه وإعادة تنصيبه في معبد الأقصر.

يشارك في الاحتفالية سفراء عدد من الدول منهم سفراء البحرين، والتشيك، وأذربيجان، وكازاخستان، وكولومبيا،، وتشيلي، والكونغو، والدومينكان، وبعض سفراء الدول الأفريقية من الكاميرون ومالي وناميبيا وزيمبابوي ومالاوي، ومديرة المكتب الثقافي لليونسكو في مصر وليبيا والسودان، وعددا من الشخصيات العامة ونواب البرلمان والبعثات الأثرية الأجنبية العاملة في الأقصر.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الاحتفال ايضا افتتاح معبد الآوبت بعد ترميمه وجولة في معابد الكرنك.

الجدير بالذكر أن العالم يحتفل بيوم التراث العالمي في 18 أبريل من كل عام بعدما اقترح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982 م، والتي وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.