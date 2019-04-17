أخبار مصر | تفاصيل مؤتمر "الوطنية للانتخابات" لتحديد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مؤتمر "الوطنية للانتخابات" لتحديد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء، موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في خارج مصر وداخل مصر وذلك بواقع 3أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد من الأسبوع المقبل الموافق أيام 19 و20 و21 إبريل الجاري، موعدا لإجراء الاستفتاء في الداخل.

وكما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل الموافق أيام 20 و21 و22 إبريل الجاري، موعدا لإجراء الاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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ودعى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "إنزل... شارك... قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وبدأ المؤتمر واختتم بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، كما تضمن تلاوة للمواد المعدلة والمستحدثة المقرر الاستفتاء عليها.

وجاء ذلك خلال إجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر والذي عقدت منذ قليل.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد إجتمع أمس الثلاثاء وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء، وأرسلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد موعد الاستفتاء.