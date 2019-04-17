أخبار مصر | عاجل.. "الوطنية للانتخابات" تحدد أيام 20 و21 و22 للاستفتاء على الدستور بالداخل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الوطنية للانتخابات" تحدد أيام 20 و21 و22 للاستفتاء على الدستور بالداخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء، موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في داخل مصر على مدار 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل الموافق أيام 20 و21 و22 إبريل الجاري، موعدا لإجراء الاستفتاء في الداخل.

وجاء ذلك خلال إجتماع الهيئة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر والذي عقدت منذ قليل.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد إجتمع أمس الثلاثاء وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء، وأرسلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد موعد الاستفتاء.