أخبار مصر | عاجل.. "الوطنية للانتخابات" تحدد أيام 19 و20 و21 للاستفتاء على الدستور بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الوطنية للانتخابات" تحدد أيام 19 و20 و21 للاستفتاء على الدستور بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء، موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في خارج مصر على مدار 3 أيام متتالية.

وحددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد من الأسبوع المقبل الموافق أيام 19 و20 و21 إبريل الجاري، موعدا لإجراء الاستفتاء في الداخل.

وجاء ذلك خلال إجتماع الهيئة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر والذي عقدت منذ قليل.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع أمس الثلاثاء وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء، وأرسلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد موعد الاستفتاء.