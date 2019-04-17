أخبار مصر | "خريجي الأزهر" تحتفل بتخريج 25 متدربا من أئمة ليبيا غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خريجي الأزهر" تحتفل بتخريج 25 متدربا من أئمة ليبيا غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ظهر غد الخميس، بتخريج وتكريم 25 متدرباً من أئمة ليبيا، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر بمدينة نصر، الذين تلقوا دورتهم التدريبية بالمنظمة.

وتضمنت الدورة التدريبية العديد من المحاور، أبرزها تفنيد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بأسلوب عصري يناسب كل الفئات، والتعريف بسماحة الإسلام ووسطيته.

يحضر الاحتفالية، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، عضو هيئة هيئة كبار العلماء، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقاً، وأسامة ياسين نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، الشيخ أكرم الجراري – رئيس فرع المنظمة بليبيا، ووفد من أعضاء المندوبية الليبية بالقاهرة .