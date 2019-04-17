أخبار مصر | ننشر النتيجة النهائية لانتخابات الصيادلة في 4 محافظات.. ومنافسة شرسة بجنوب الصعيد‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر النتيجة النهائية لانتخابات الصيادلة في 4 محافظات.. ومنافسة شرسة بجنوب الصعيد‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة حتى الآن، والتي أجريت أمس الثلاثاء، أظهرت الأتي: فاز بمقعد شرق الدلتا أحمد الطويل، والذي حصل على 2857 صوتا، وشمال الصعيد محمد عمرو عيد، حصل على 1002 صوت، ووسط الدلتا محمد رمضان، حصل على 1099 صوتا، وغرب الدلتا عمرو عشري، حصل على 2689 صوتا، بينما جنوب الصعيد يشهد منافسة شرسة بين أحمد عبد الفتاح، والذى حصل على 859 صوتا، ومنى المهدي، التي حصلت على 663 صوتا.

وأضاف عبيد، في تصريح خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تجتمع في القريب العاجل لتحديد معاد إعادة الانتخابات بمحافظتي أسيوط والسويس.

جدير بالذكر ان العملية الانتخابية شهدت ارتباك فى عدد من المحافظات فى عملية التصويت منذ فتح صناديق الاقتراع صباح اليوم.

وتنافس 624 مرشحًا الانتخابات، بينهم 81 مرشحًا بالنقابة العامة وموزعين كالتالي: 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعدًا، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحًا على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.