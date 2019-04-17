أخبار مصر | "صناع الخير" تعلن بدء إجراء عمليات القلب خلال المؤتمر الـ5 للمسئولية المجتمعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير" تعلن بدء إجراء عمليات القلب خلال المؤتمر الـ5 للمسئولية المجتمعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، عن بدء الكشف على أمراض القلب وإجراء عمليات القلب بالمجان لغير القادرين على مستوى المحافظات.

وأضاف زمزم، خلال كلمته في جلسة الصحة بالمؤتمر الخامس للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية ومؤسسة ساويرس وجمعية التطوير والتنمية وبنك الاسكندرية، أن مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، نجحت في الكشف على أكثر من 150 ألف مواطن بالمجان في 16 محافظة بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن ملف مكافحة مسببات العمى نموذج ناجح في مصر بسبب تضافر الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة الغير قادرين.

وأكد، أن وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة غادة والي، ووزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي توفر كل السبل لدعم عمل مؤسسات المجتمع المدني، وأن مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون والتي تنطلق في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اتخذت شكل جديد لكي تكون "أكفل مدرسة فقيرة"، لإتاحة الفرصة للمدارس الخاصة لدعم المدارس الحكومية وتشبيك الجهود بينهم.