30 ألف صيدلي يوقعون على رفض الحراسة القضائية

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نقابة الصيادلة
وقع ما يقرب من 30 ألف صيدلي بالجمعية العمومية العادية لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، على استمارة رفض الحراسة القضائية على النقابة، مؤكدين على احترامهم للدستور المصري الذى نص فى مادته رقم 77على رفض الحراسة على النقابات المهنية. وذكرت النقابة، في بيان رسمي لها، اليوم الأربعاء، أن المجلس تقدم بخالص الشكر والتقدير لجموع صيادلة مصر، والذين عزفوا ملحمة فى تاريخ نقابتهم، أمس الثلاثاء، ونزلوا بكثافة للدفاع عن ارادتهم الحرة واختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة نزيهة تمت تحت إشراف قضائي كامل.
وتقدم مجلس النقابة، بالشكر والتقدير لمستشاري مجلس الدولة الأجلاء على ما بذلوه من جهد لخروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة، ما أظهر العرس الانتخابى في أبهى صورة.وأوضحت النقابة أنها ستظل دائما وأبدا البيت الكبير لكل صيادلة مصر، داعية جموع الصيادلة التي احتشدت، أمس، أمام صناديق الاقتراع، بالاحتشاد مرة
وتقدم مجلس النقابة، بالشكر والتقدير لمستشاري مجلس الدولة الأجلاء على ما بذلوه من جهد لخروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة، ما أظهر العرس الانتخابى في أبهى صورة.
وأوضحت النقابة أنها ستظل دائما وأبدا البيت الكبير لكل صيادلة مصر، داعية جموع الصيادلة التي احتشدت، أمس، أمام صناديق الاقتراع، بالاحتشاد مرة أخرى للمشاركة في عرس مصر الديمقراطي القادم الخاص بالتعديلات الدستورية من أجل مصر.
وأشارت إلى أن النتائج التى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبالمواقع الإخبارية نتائج أولية، وأن النتائج النهائية ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات في الجمعية العمومية العادية المقرر تنظيمها يوم 26 أبريل.
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