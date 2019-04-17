انت الان تتابع إقبال على العلاج والتعاطى.. هل فشلت حملات المخدرات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلقت المؤسسات الحكومية على مدار السنوات الماضية العديد من حملات التوعية بخطورة المخدرات، ولكن النسب أثبتت أن هناك زيادة فى نسب التعاطى مع ارتفاع نسب الإقبال على العلاج

لا أحد يستطيع أن ينكر ما حققته حملات التوعية بخطورة المخدرات، وعلى رأسها حملة "أنت أقوى من المخدرات"، والتى ساهم فى نجاها النجم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وكذلك مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشن حملات للكشف على الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة، ولكن التأثير الأقوى للحملات ونجاحها ظهر جليا فى زيادة الإقبال على مراكز علاج الإدمان، أما فيما يخص نسبة من يتعاطون المخدرات فى مصر والتى صرح بها أكثر من مسئول عن الصحة النفسية وصندوق مكافحة الإدمان، فلم تتراجع بعد، بل مستمرة فى الزيادة.

الحكومة: 2.1 مليون مواطن استفادوا من حملات التوعية رصد التقرير نصف السنوى الذى قدمته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المقدم إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أن نسبة المستفيدين من حملات التوعية ضد تعاطى وإدمان المخدرات بلغت 2.1 مليون مواطن. وعن النجاح الذى حققته حملة "أنت أقوى من المخدرات"

الحكومة: 2.1 مليون مواطن استفادوا من حملات التوعية

رصد التقرير نصف السنوى الذى قدمته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المقدم إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أن نسبة المستفيدين من حملات التوعية ضد تعاطى وإدمان المخدرات بلغت 2.1 مليون مواطن.

وعن النجاح الذى حققته حملة "أنت أقوى من المخدرات" التى شارك فيها اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، أعلنت الحكومة فى تقريرها أنه خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019، وصل عدد المتابعين للحملة على مواقع التواصل الاجتماعى ما يزيد على 18 مليون متابع.

(اقرأ أيضا: مدير مكافحة المخدرات: لا أستطيع إدراج «الإستروكس» في جدول المخدرات )

9648 تلقوا خدمات العلاج من الخط الساخن فى أبريل

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن أن 9648 مريض إدمان استفادوا من خدمات العلاج والتأهيل منذ بداية شهر أبريل، من خلال خدمة الخط الساخن، وحصلوا على العلاج فى22 مركز علاج شريكا مع الخط الساخن فى 13 محافظة، وتلقى الخط الساخن بالصندوق تلقى 22 اتصالاً هاتفيا للإبلاغ عن تجار المخدرات.

وعن عدد الحالات التى استفادت من خدمات الخط الساخن خلال عام 2018، أعلنت وزيرة التضامن غادة والى أن العدد بلغ 116500 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وذلك بزيادة حوالى 12% عن عام 2017، وذلك بسبب تزايد الإقبال على العلاج بعد حملة "أنت أقوى من المخدرات"، التى شارك فيها النجم محمد صلاح، وبلغت نسبة الذكور من هذه الاتصالات 97% بينما بلغت نسبة الإناث 3%.

(اقرأ أيضا: إحباط صفقة مخدرات بـ23 مليون جنيه في الإسكندرية )

حملات تجوب المحافظات

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حملاته الدورية بكل المحافظات، بالإضافة إلى توقيع العديد من البروتوكولات مع المؤسسات للكشف عن متعاطى المخدرات وكذلك توعية المواطنين بخطورة المخدرات على صحة الإنسان، وما ينتج عنها من أمراض أخرى خطيرة.

Advertisements

وركزت حملات التوعية خلال الفترة الماضية على الجامعات، والكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية تجنبا لحدوث كوارث قد يروح ضحيتها العشرات من الأطفال، وكذلك الكشف عن متعاطى المخدرات بين سائقى المراكب النيلية.

عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، أكد أن الصندوق يسعى دائما إلى خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع 11 وزارة معنية بملف المخدرات على مستوى محافظات مصر، وكذلك السعى وراء تشجيع متعاطى المخدرات على التوجه للعلاج والتأهيل من خلال المراكز العلاجية للإدمان، موضحا أن الحملات تواصل عملها فى جميع المحافظات ولن تتوقف، مشيرا إلى أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" والتى شارك فيها النجم محمد صلاح حققت نجاحا مذهلا خلال الفترة الماضية. (اقرأ أيضا: أبرزها الحشيش..تعرف على أكثر الدول استهلاكا للمخدرات)

نسبة متعاطى المخدرات فى مصر 10%

طبقا للمسح الذى أجراه صندوق مكافحة الإدمان منذ ما يقرب من عامين بلغت نسبة من يتعاطون المخدرات فى مصر 10% وهو ضعف معدل التعاطى العالمى، وبلغت نسبة من يتعاطون المخدرات من الذكور 72.5، ونسبة الإناث 27.5، بينما بلغت نسبة متعاطى المخدرات بين السائقين 24%، وبين الحرفيين 19.7%، وكانت نسبة تعاطى الترامادول هى الأعلى حيث بلغت 51.8%، يليها الهيروين بنسبة 25.6%، ثم تعاطى الحشيش بنسبة 23.3%. (اقرأ أيضا: بورصة المخدرات.. النداغة مخدر جديد فى الشارع المصري)

أسباب التعاطى

أكد الدكتور حازم ياسين إخصائى علاج الإدمان أن أسباب تعاطى المخدرات ترجع أغلبها إلى حالات التفكك الأسرى التى يعانى منها العديد من الشباب، وكذلك التعامل مع بعض أنواع المخدرات كمهدئات للتخلص من الضغوط النفسية مثل الحشيش، حيث يلجأ العديد من الشباب إلى هذه المواد المخدرة دون استشارة طبيب.

وأضاف ياسين، أن هناك من يلجأ للمخدرات مثل الترامادول للبقاء فى العمل لفترة طويلة، أو فى التغلب على الاكتئاب، أو من خلال أصدقاء السوء كنوع من التقليد الأعمى، وقد يتعاطى البعض المخدرات كتجربة، أو اختبار لجرأته.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإحصائيات التى أجراها المسئولون خلال السنوات الماضية عن نسب تعاطى المخدرات أثبتت أن 37.6% يتعاطون المخدرات كتجربة، و36.6% ، و34.8% يتعاطون المخدرات من أجل التغلب على الاكتئاب، و30.6% يتعاطون المخدرات من أجل العمل لفترة طويلة.

وبلغت نسبة من يتعاطون المخدرات فى السن ما بين 20 إلى 29 سنة 37.8%، بينما انخفض سن التعاطى إلى 10 سنوات، و10% من متعاطى المخدرات بلغ عمرهم من 12 إلى 19 سنة. (اقرأ أيضا : حقنة هيروين تكتب نهاية مأساوية لـ«آية» في إمبابة)

حملات التوعية بخطورة المخدرات تحتاج إلى إبداع

الدكتور إسلام محمود إخصائى الصحة النفسية وعلاج الإدمان، قال إن حملات التوعية بخطورة الإدمان نجحت بالفعل فى جذب المئات من متعاطى المخدرات إلى العلاج والتأهيل، ولكنها تحتاج إلى نوع من الإبداع لخفض نسبة التعاطى.

وأضاف محمود أن النجاح الذى حققته حملة "أنت أقوى من المخدرات"، التى شارك فيها النجم محمد صلاح، يرجع إلى الإبداع فى اختيار نجم محبوب وله شعبية كبيرة بين الكبار والصغار، لذا لا بد من الاستفادة من نجاح الإعلان فى تصميم حملات مبدعة بنفس النمط، من خلال اختيار أفكار تجذب الشباب ومن خلال شخصيات يحبونها ويعتبرونها قدوة لهم.

أكد محمود أن صندوق مكافحة المخدرات يقوم بدور مهم جدا من أجل خفض نسبة التعاطى، وحقق نجاحات كبيرة، ولكن الأمر يحتاج إلى تكاتف المجتمع للقضاء على هذه الأسرة، ومساعدة الصندوق فى أداء مهمته وتسهيلها، وتعاون الأسر من خلال توعية أبنائهم بخطورة المخدرات، ومحاولة منعهم من تعاطى المواد المخدرة. (اقرأ أيضا: والي: القاهرة الأولى في تعاطي المخدرات وسوهاج تليها)