شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: وسائل الإعلام هي من تبني وتهدم المجتمعات..ولا نريد للتكنولوجيا أن تدهسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في كلمته التي ألقاها بمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان «صناعة الإعلام في ظل الفرص والتحديات التكنولوجية والاستثمارية»، اليوم الأربعاء، أن وسائل الإعلام أصبحت تبني المجتمعات، وهي كذلك المسؤولة عن هدمها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الرأي العام حاليًا ما زال يفتقد الروح النقدية في تفنيد وقراءة ما تقدمه وسائل الإعلام، وهو ما يجعل روح القطيع التي تتحرك وراء الأخبار دون فحص وتأكد هي المسيطرة على تفكير المجتمعات في كثير من الأحيان، مشيرًا إلى أن الإعلام يمر بسيولة كبيرة جدًا في المعلومات مع صعوبة الفلترة وتنقية الأخبار الكاذبة، في ظل تحكم أمريكي غربي في منصات وسائل التواصل التكنولوجية.

وطالب «الخشت» بإنشاء برنامجًا متخصصًا في الذكاء الاصطناعي يخدم أقسام كلية الإعلام، قائلاً: «لا نريد للتكنولوجيا أن تدهسنا وسط غفلة وسرعة تصديق الجمهور عبر فيديوهات مبتورة، ومعالجات تليفزيونية وصحفية يصدقها المواطن بسرعة دون تدقيق»، مؤكدًا إنه آن الآوان لأن تتبنى كليات الإعلام نوعية التعليم التي تحفز الطلاب على توظيف التكنولوجيا في قراءة الواقع قراءة صحيحة من الأحيان.