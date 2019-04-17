شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة كلية التربية النفسية بألمانيا في زيارة لجامعة أسيوط لدعم ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم، والرعاية اللازمة، لذوى الإحتياجات الخاصة سواء من المنتسبين إلى الجامعة، أو من خارج الجامعة، مع ترحيبها بالتعاون في ذلك مع كافة الهيئات، والمؤسسات العلمية والمجتمعية المتخصصة من داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى إطلاق إدارة الجامعة لمبادرة موسعة لإعلان جامعة أسيوط جامعة صديقة لذوى الإعاقة.

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جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة للدكتورة «أنيتا ليونارد» عميدة كلية التربية النفسية بجامعة «ميونخ الألمانية» خلال زياراتها للجامعة وذلك لتقديم ندوة عن «برامج تأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة» والذي نظمها مركز دراسات وبحوث تنمية جنوب الوادي، بالإشتراك مع الجمعية النسائية للتنمية بالجامعة.

وأعقب اللقاء إصطحاب الدكتور«أحمد المنشاوي» نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، للدكتورة الألمانية، في زيارة لمركز التعليم الخاص للإعاقات الذهنية، والجسمانية، والتابع للجمعية النسائية بجامعة أسيوط، وذلك بحضور كلاً من الدكتور «حسن عبدالحميد» مدير مركز دراسات وتنمية جنوب الوادي والدكتورة «علية الحسيني» مديرة المركز.

وصرح الدكتور«أحمد المنشاوي» أن الزيارة إستهدفت التعريف الواقعي بجهود جامعة أسيوط لدعم ذوى الإعاقة، وعرض إمكانيات المركز، مشيراً إلى أن الدكتورة «أنيتا ليونارد» قامت بجولة في داخل المركز والذي يضم غرفة التكامل الحسي، وحجرة التخاطب وغرف العلاج الطبيعي، والعلاج المائي، والفصول الدراسية التابعة للمركز، وكذلك ورشة الأعمال اليدوية والفنية، حيث أشادت الضيفة الألمانية بما يقدمه المركز من خدمة متميزة للتأهيل الذهني، والجسماني من ذوى الإحتياجات الخاصة.

عميدة كلية التربية النفسية بألمانيا تلتقي رئيس جامعة أسيوط وتزور مركز التعليم الخاص بالإعاقات الذهنية والجسمانية‎