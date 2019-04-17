شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يدعو للمشاركة في الاستفتاء: لا تلتفتوا لمثبطي الهمم والعزائم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الأربعاء، في فعاليات المؤتمر الذي نظمه الاتحاد المحلى لنقابات عمال بني سويف بالتعاون مع نقابات الأئمة والدعاة والعاملين بالأوقاف والمأذونين الشرعيين، وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بني سويف، لشرح التعديلات الدستورية المزمع للاستفتاء عليها خلال الأيام القليلة القادمة.

Advertisements

وشهد المؤتمر الذي أقيم «بمركز مؤتمرات الجامعة كورنيش النيل» حضور الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية والدكتورة آمنة نصير أستاذة الفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور المنتصر على جبر رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال ببني سويف، والدكتور ماهر جبر نقيب الأئمة والدعاة ببني سويف، والأستاذ بدوي النويشي، والأستاذ على بدر أعضاء مجلس النواب، واللواء محمد كمال رئيس المدينة.

وفي كلمته، أكد محافظ بني سويف على ضرورة وأهمية المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بـ«اعتباره من أهم الاستحقاقات الوطنية، والمشهد الديمقراطي الأهم، الذي يمر بالبلاد في الوقت الحالي، والذي يكشف معدن الشعب المصري الأصيل، الذي يضرب بوطنيته المثل والقدوة»، مشيرًا إلى «امتلاك المواطن المصري الإرادة القوية والوعي والفهم الكامل بأن المشاركة الإيجابية ضرورة لاستكمال مشوار التنمية، الذي بدأه الشعب المصري بأكمله مع قيادته السياسية، وتحملنا فيه جميعا كل الصعاب والمتاعب من أجل دولة قوية متقدمة متحضرة آمنة مستقرة».

أعرب المحافظ عن ثقته الكاملة في خروج الشعب المصري إلى صناديق الاقتراع بكثافة انطلاقًا من حسه الوطني «خاصة أن هذه التعديلات ضرورة، وعلى المواطنين أن يدركوا ذلك جيدًا»، وجدد المحافظ دعوته بضرورة الخروج للتصويت بكثافة، وعدم الالتفات إلى مثبطي الهمم والعزائم، مؤكدًا أن «الدولة المصرية تراهن وتثق في وعي أبنائها وانتمائهم لوطنهم العظيم مصر».