شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاو» تواصل تسليم رؤوس «التيوس الدمشقية» لأهالي مطروح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، الأربعاء، بتوزيع 40 رأس تيس دمشقي لـ 40 مستفيداً، بينهم خمس سيدات، لتحسين الإنتاج الحيواني والأحوال المعيشية والمساهمة في زيادة الدخل وتحسين التغذية، في إطار مشروع «حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة من أجل تحسين الأحوال المعيشية وزيادة الإنتاج واستدامته في المناطق الزراعية المطرية بمحافظة مطروح» والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتمويل من برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة، اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، والدكتور حسين جادين، ممثل الفاو في مصر، والدكتور مصطفى عبدالرازق، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وممثلون عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، إلى جانب مسؤولي مديرية الزراعة، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والجمعيات الزراعية التعاونية، ومراكز الإرشاد الزراعية بالمحافظة، وممثلين عن جمعيات ونقابات زراعية ومزارعين ومربين من مطروح.

وخلال احتفالية تسليم التيوس، قال اللواء مجدي الغرابلي، إن «المحافظة قادرة على تقديم كافة أشكال الدعم لتوفير مقومات النجاح لهذا المشروع»، مشيراً إلى أنه «يمكن بناء العديد من الصناعات الموازية لهذا المشروع مثل صناعات الجلود والصوف، داعياً إلى العمل على استمرارية أنشطة المشروع والاستغلال المناسب للثروات الحيوانية والنباتية بالمحافظة وتعليم الأجيال الجديدة للاستفادة من هذه الثروات».

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من جانبه، قال حسين جادين، ممثل الفاو في مصر: «في هذه المرحلة يبلغ إجمالي ما تم توزيعه على ثلاث مراحل 330 رأس غنم برقي وتيوس دمشقية و30 وحدة لتجهيز الألبان والزبد لـ 160 مستفيدًا في 4 مراكز بمحافظة مطروح، حيث نفذت منظمة الفاو مع شركائها سلسلة من الأنشطة في الفترة الماضية شملت أربعة مكونات رئيسية هي تطوير هياكل حصاد المياه، نشر الممارسات الزراعية الجيدة، تحسين إنتاج الثروة الحيوانية وأوضاع التغذية الأسرية، وتحسين مناطق المراعي، ومازال هناك العديد من الأنشطة قيد التنفيذ».

ومن برنامج الاتحاد الأوربي المشترك للتنمية الريفية في مطروح، قال إسلام الفاضلي مسؤول البرامج الميدانية: «نتطلع إلى تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في محافظة مطروح بهدف المشاركة في التنمية الريفية والزراعية بالمحافظة، حيث يمول البرنامج الآن عدة مشاريع في مطروح بالتعاون مع عدة جهات حكومية وبحثية بإجمالي تمويل 83.2 مليون جنيه مصري، ويتم حاليًا دراسة عدد من المشاريع الأخرى».

كانت الفاو قامت خلال الشهر الماضي بتوزيع 40 رأس تيس دمشقي، و30 وحدة لتجهيز الألبان والزبد لـ 70 مستفيداً، فيما قامت العام الماضي بتوزيع 250 رأس ماعز برقي لـ 50 سيدة معيلة بواقع خمسة رؤوس، ونصف طن أعلاف لكل سيدة.

علمًا بأن برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية (EU-JRDP) هو عبارة عن مداخلة للتنمية الريفية تحت مظلة «برنامج الجوار الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية» (ENPARD)، وهى مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتترجم التزامه نحو شمولية النمو والاستقرار ليتضمن الدول المجاورة له، كما يقوم بتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية (EU-JRDP) الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS). وتقدر تكلفة البرنامج حوالي 21.89 مليون يورو ممولة كليًا من قبل الاتحاد الأوروبي. والمدة الزمنية لتنفيذ البرنامج هي خمس سنوات (2015-2019).

منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» تسليم رؤوس التيوس الدمشقية لأهالي مطروح

منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» تسليم رؤوس التيوس الدمشقية لأهالي مطروح

منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» تسليم رؤوس التيوس الدمشقية لأهالي مطروح

منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» تسليم رؤوس التيوس الدمشقية لأهالي مطروح