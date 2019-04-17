شكرا لقرائتكم خبر عن «كبد المنوفية» يعلن نجاح علاج 200 طفل من «فيروس سي» بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قسم الأطفال بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية عن نجاح علاج الأطفال مصابي فيروس سي بالمعهد بنسبة 100%، وأكدت الدكتورة هناء العربي، رئيس قسم الأطفال بالمعهد، أنه تم علاج وشفاء 200 طفل من فيروس سي تلقوا علاجهم بالمعهد لمدة 3 شهور.

وأوضحت أن المعهد هو المكان الوحيد بالمحافظة الذي يقدم علاجا للأطفال المصابين بالفيروس بالمجان، بالتعاون مع رجال الأعمال والجمعيات الأهلية، وأكدت أن هناك 200 طفل آخرين يتلقون العلاج المعهد حاليا تم تحويلهم من مستشفيات المحافظة واستقبالهم بعيادة الأطفال بالمعهد وغيرها بعد التأكد من إصابتهم تتراوح أعمارهم من 12 إلى 18 سنة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها قسم الأطفال بالمعهد التقى فيها أطباء القسم بأولياء أمور المرضى للرد على استفساراتهم حول العلاج والأعراض الجانبية له والاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء تلقي العلاج.