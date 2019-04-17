شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تدعو للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ«حرية كاملة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة مُلزمة بتوفير اللوجيستيات المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لخروج الاستفتاء بصورة مشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، على ضرورة الإدارة الجيدة للهيئات الاقتصادية والشركات التي تتبع الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى مسؤولية كل وزير عن حُسن إدارة هذه المؤسسات لتحقق ربحاً، طبقاً للهدف من إنشائها. وشدّد على أهمية حُسن اختيار مديري المديريات في مختلف المحافظات، وضرورة متابعة أدائهم من كل وزير، فهم المسؤولون عن متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها كل وزارة.

وأشار مدبولي إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات في الملفات المشتركة، بما يسهم في تحقيق أهداف الحكومة وعلى رأسها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، على دعم ومساندة ملف تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وخروج حفل إجراء قرعة البطولة بصورة مشرفة أبهرت العالم، مٌشيرًا إلى أن عدد من شاهدوا الاحتفال تخطى المليار و250 مليون مشاهد حول العالم، كما نقلته عدة قنوات عالمية، ونشرت تفاصيل الاحتفال وكالات الأنباء والصحف العالمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لخروج الاحتفال بصورة مشرفة.