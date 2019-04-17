شكرا لقرائتكم خبر عن الجدول الإجرائي والزمني للاستفتاء على الدستور وإعلان النتيجة (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الجدول الإجرائي والزمني للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.

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كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن، الأربعاء، عن الجدول الزمني للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، في الداخل والخارج.

وحددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 19 و20 و21 أبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الإثنين الموافقة 20 و21 و22 أبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية.