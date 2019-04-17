شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: «لا جديد حتى الآن بشأن لقاء محتمل بين بوتين وكيم جونج أون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن أي تفاصيل عن لقاء محتمل بين الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» والزعيم الكوري الشمالي «كيم جونغ أون».

ورداً على سؤال حول اللقاء المحتمل بين الزعيمين الروسي والكوري الشمالي، قال «بيسكوف» في تصريح صحفي اليوم الأربعاء الموافق (17-4): «لا أستطيع أن أعطي رداً تفصيلياً فيما يتعلق بما قلته لكم من قبل، فحتى الآن لا توجد أي تفاصيل بشأن هذا اللقاء».

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» قد أعلنت، الإثنين الماضي، نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أنه من المتوقع عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والكوري الشمالي أثناء زيارة «فلاديمير بوتين» للشرق الأقصى الروسي للمشاركة في فعاليات محلية يوم «24» إبريل الجاري.