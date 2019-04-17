شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مؤتمر «الوطنية للانتخابات» .. ومواعيد التصويت على «الاستفتاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء، عن الجدول الزمني للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، في الداخل والخارج.

وحددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 19 و20 و21 أبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين الموافقين 20 و21 و22 أبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية.

بدأ «لاشين» كلمته بأن إرادة الشعوب «أعظم من كُل الدساتير، الشعوب هي التي تستبدل الدساتير، ليُعبر عن آمال الشعب وطموحاته، ليصبح الدستور معبرًا عن واقع الحال».

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وتابع: «صوتكم أمانة في أعناقكم، شاركوا بطريق الاقتراع العام السري المباشر، شعب مصر العظيم إن الوطن يُناديكم فلبوا النداء، لتبدوا رأيكم في التعديلات الدستورية، إن كتاب التاريخ مفتوح بين ايديكُم، شاركوا مشاركة جادة في بناء وطنكم، قولوا رأيكم بكُل حرية، وفي إطار من الممارسة الديمقراطية».

وخلال المؤتمر، تعهّد لاشين بإدارة الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحت إشراف قضائي كامل، إذ قال: «نتعهد أن نُدير الاستفتاء بضمير».

وبخصوص الوافدين، قال «لاشين»، إنه يمكن للوافدين التصويت في كل ربوع الوطن. حيث عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء، لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية والقرارات المنظمة لها، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر. ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف «دعم مصر»، بتأييد 531 نائبًا ورفض 22، وامتناع نائب واحد.

كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن موافقة مجلس النواب نهائيًا على التعديلات الدستورية المقترحة، بعد التصويت عليها من قبل النواب نداءً بالاسم، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس الثلاثاء، وإرسال إخطار لرئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعًا بأسباب التعديلات والإجراءات التي اتخذها المجلس في ذلك، حتى يتخذ الرئيس الإجراء الدستوري اللازم لأخذ رأي الشعب في التعديلات.

وجاءت نتيجة التصويت على التعديلات بواقع موافقة 531 نائباً مقابل 22 رفضوا التعديل، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.