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مصرع 39 شخصًا بسبب هطول الأمطار بغزارة في مختلف أنحاء باكستان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الباكستانية لإدارة الكوارث، اليوم الأربعاء، أن 39 شخصًا لقوا حتفهم، وأصيب ما لا يقل عن 135 بجروح، جراء هطول الأمطار بغزارة في مختلف أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية عن الهيئة قولها: «إن الأمطار في أقاليم البنجاب وبلوشستان وخيبربختونخوا أسفرت عن مصرع 39 شخصًا وإصابة 135 آخرين بجروح». وقالت الهيئة في بيانها إن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في إلحاق الضرر بحوالي 80 منزلًا.

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