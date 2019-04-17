شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تحصل على الاعتماد الدولي «IB» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على المدارس الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حصول المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد على الاعتماد الدولي للبكالوريا الدولية «IB» لبرنامج السنوات المتوسطة من منظمة البكالوريا الدولية.

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وقال «حجازي» إن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعد أولى المدارس الحكومية الدولية بالشرق الأوسط وإفريقيا التي تنال هذا الاعتماد الدولي للبرنامج الابتدائي والمتوسط وشهادة الأيزو 9001، مضيفاً أن المدرسة منذ افتتاحها محل إشادة محلية ودولية لريادتها في مجال الدمج الكلي تطبيقاً لتوجهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث أنها في خمس سنوات قد نالت اعتماد البرنامج الابتدائي والبرنامج المتوسط وشهادة الأيزو 9001 من «BSI» (منظمة الجودة البريطانية) وشهادة تميز للدمج من عدة منظمات أهلية ووزارة التضامن.

وأشار إلى أن المدرسة تستعد للحصول على اعتماد برنامج الدبلومة خلال 6 أشهر لتصبح كل البرامج معتمدة في إنجاز غير مسبوق، موضحاً أن المدارس الدولية الحكومية تحظى برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، تم افتتاحها عام 2014 بناء على بروتوكول ثلاثي بين منظمة البكالوريا الدولية «IBO» والمؤسسة الراعية مدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (تتبع مباشرة مكتب قطاع التعليم العام).