شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. انطلاق منتدى الابتكار في التعليم بحضور كوكبة من علماء مصر وألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق (23-4) فعاليات «الدورة الثانية للمنتدى السنوي للابتكار في التعليم بمصر 2019»، التي تنظمها «المؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم»؛ بهدف مناقشة نماذج استخدام التكنولوجيا في التعليم.

يُشارك في المنتدى العديد من العلماء والباحثين، والمهتمين بقضايا التعليم في، مصر، وألمانيا، وعدد من الدول الأوروبية، ومن بين المتحدثين في المنتدى، الدكتورة «مارجريت روب» نائب وزير التعليم الأسبق بجنوب ألمانيا، والدكتور «محمد النشار» وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور«مانفريداشبيتسر» أستاذ ومؤسس مركز العلوم العصبية والتعليم بجامعة أولم بألمانيا، والدكتور«شبيتزر» وهو أحد الشخصيات العامة ومقدم برنامج في التليفزيون الحكومي الألماني عن «التكنولوجيا في التعليم ومدى تأثيرها على الأطفال في سن الشباب والمراهقة»، والدكتور «جوهانس زيلكا» خبير واستشاري وسائط التعليم، ومدير وحدة التعليم الرقمي بجامعة «فاين جارتن» بألمانيا، والذي يُعد من أشهر العلماء على مستوى العالم، الذي له السبق في هذا المجال، وله تجربة رائدة في مجال إنشاء وتطوير فكرة المدارس الألمانية.

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كما يشارك في المنتدى كل من اللواء الدكتور «هاني أباظة» وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، «وإيلكي كيرال» الملحق الثقافي والتعليمي للسفارة الألمانية بالقاهرة، «وإيزابيل ميهرينج»رئيس مكتب هيئة التبادل العلمي الألماني في مصر، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في التعليم ورجال الأعمال.

وقال الدكتور«علاء بركات» أستاذ التكنولوجية الحيوية الطبية سابقاً بجامعة «شاريتيه برلين» ومؤسس المؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم، وشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية: «إن مناقشات المنتدى ستتناول بالبحث كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية الابتكارات والاستفادة منها، واستعراض التجارب العالمية في تطوير التعليم».

وأضاف «بركات»- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء الموافق (17-4)- أنه لما كان الغرض الأساسي من التعليم هو إعداد الطالب بشكل أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية، فقد أصبح من الضروري مواكبة المتغيرات الحديثة والسريعة في العالم، من خلال الابتكار والمعرفة وتنمية المهارات الشخصية، متابعاً أن المنتدى سيتطرق إلى العديد من التساؤلات المتداولة بالأوساط التعليمية.