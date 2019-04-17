شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يسلم عقد تقنين أملاك دولة لمواطن مريض بمنزله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، بالتوجه إلى منزل المواطن حامد عثمان الجنايني، في قرية شها التابعة لمركز المنصورة، لتسليمه عقد تمليك وتقنين أرضه التي اشتراها من أملاك الدولة، بعد أن حالت ظروفه الصحية وجلوسه على كرسي متحرك دون حضوره الحفل الذي نظمته المحافظة لتسليم العقود.

وفوجئ المواطن بوجود المحافظ واللواء أحمد رأفت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس سعد الفرماوي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، وعدد من المسؤولين بالمحافظة بمنزله، حيث قام المحافظ بتوقيع العقد أمامه وأمام أسرته وعدد من جيرانه، وسط فرحة غامرة من أسرته. كان المحافظ بدأ جولة في عدد من المراكز بدأها بمركز ومدينة السنبلاوين وتمى الأمديد ودكرنس لتسليم عقود التمليك وتقنين الأوضاع لعشرة مواطنين ممن تقدموا لتقنين أوضاعهم.

وقال محافظ الدقهلية إن الدولة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مقدمًا الشكر لفريق العمل الذي بذل جهودًا كبيرة لتقنين أوضاع المواطنين الذين أثبتوا جديتهم واستجابة الدولة لهم.