شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد محيط استادي القاهرة والسلام المستضيفين لكأس الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على استعدادات العاصمة لاستقبال كأس الأمم الإفريقية وإظهار القاهرة بالمظهر المناسب الذي يليق بها كعاصمة للبلاد وأهم وأكبر مدينة إفريقية، مشيراً إلى أن هناك تعليمات مشددة لكافة رؤساء الأحياء برفع كفاءة الشوارع والمباني بجميع أحياء القاهرة، خاصة بالمناطق المحيطة باستادات القاهرة والسلام، وكذلك مناطق المزارات السياحية والأثرية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة باستادي القاهرة والسلام، أكد خلالها المحافظ على الشركات العاملة بنطاق استاد القاهرة بالالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من أعمال الرصف والتجميل التي تقوم بها المحافظة، بإعادة رصف 12 طريقا بمحيط الاستاد، وكذلك إنشاء شارع جديد يربط طريق النصر بشارع يوسف عباس، مما يساهم في تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.

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كذلك إعادة طلاء واجهات العقارات المطلة على الاستاد والمجاورة لمسجد آل رشدان، ووجه المحافظ برفع مخلفات الأعمال أولاً بأول والبدء في زراعة المسطحات الخضراء المخلقة حديثاً مع العناية الكاملة لزراعة الجُزر الوسطى والمسطحات الخضراء القائمة بالفعل.

وفي المنطقة المحيطة باستاد السلام تابع المحافظ أعمال إعادة طلاء العقارات المطلة على الاستاد وأعمال الرصف والأرصفة والتي تقوم بها المحافظة، كذلك أعمال طلاء الأسوار وإزالة التشوهات من عليها.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من إعادة طلاء أعمدة الإنارة والتأكيد على عملها بكفاءة وإغلاق فتحاتها بإحكام، وعدم خروج أي أسلاك كهربائية منها.

رافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ورؤساء الأحياء المعنيون، والمهندس أشرف حلمي، مدير مديرية الطرق، وعدد من قيادات المحافظة.