شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للانتخابات: «انزل.. شارك.. صوتك هيوصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتأكيد على المصريين، ودعوتهم للذهاب للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية، قائلاً: «انزل.. شارك.. صوتك هيوصل».

وحددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية.

وتعهّد لاشين بإدارة الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحت إشراف قضائي كامل، إذ قال: «نتعهد أن نُدير الاستفتاء بضمير». وخلال كلمته، قال لاشين إن إرادة الشعوب أعظم من كُل الدساتير، الشعوب هي التي تستبدل الدساتير، لتعبر عن آمال الشعب وطموحاته، ولن يكون الدستور معبرًا عن واقع الحال.

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وتابع: «صوتكم أمانة في أعناقكم، شاركوا بطريق الاقتراع العام السري المباشر، شعب مصر العظيم إن الوطن يُناديكم فلبوا النداء، لتبدوا رأيكم في التعديلات الدستورية، إن كتاب التاريخ مفتوح بين أيديكُم، شاركوا مشاركة جادة في بناء وطنكم، قولوا رأيكم بكُل حرية، وفي إطار من الممارسة الديمقراطية».

وأضاف «لاشين» أنه يمكن للوافدين التصويت في كل ربوع الوطن.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء، لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية والقرارات المنظمة لها، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع التعديلات الدستورية المقدم من ائتلاف «دعم مصر»، بتأييد 531 نائبًا ورفض 22، وامتناع نائب واحد.