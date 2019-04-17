شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تعلن مواعيد التصويت على تعديل الدستور (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء، عن الجدول الزمني للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، في الداخل والخارج.

وحددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية.

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كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن موافقة مجلس النواب نهائيًا على التعديلات الدستورية المقترحة، بعد التصويت عليها من قبل النواب نداءً بالاسم، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس الثلاثاء، وإرسال إخطار لرئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعًا بأسباب التعديلات والإجراءات التي اتخذها المجلس في ذلك، حتى يتخذ الرئيس الإجراء الدستوري اللازم لأخذ رأي الشعب في التعديلات.

وجاءت نتيجة التصويت على التعديلات بواقع موافقة 531 نائباً مقابل 22 رفضوا التعديل، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.