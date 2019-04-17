الجنايات تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، بمعاقبة المتهم "نجم.ر.ت"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، لاتهامه في بالاتجار في الحشيش والترمادول المخدر .

وأسندت النيابة للمتهم بأمر الإحالة رقم 9750 لسنة 2015 جنايات البدرشين الاتجار في المواد المخدرة.

كشفت تحريات النقيب أحمد كامل معاون مباحث البدرشين، في شهادته أنه حال قيامه بحملة لتنفيذ الأحكام بدائرة البدرشين، وتحديدًا ضبط المتهم المحكوم عليه في قضية حيازة سلاح ناري، قام بالتوجه لمسكن المتهم، وما أن وصل حتى شاهده خارجا من مسكنه، فقام بالتوجه ناحيته، وضبطه وبتفتيشه وقائيا عثر معه على المضبوطات.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بأنه على علم بالحكم الصادر ضده، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار فيها.