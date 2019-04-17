"مجلس الدولة": تشكيل غرفة عمليات من أقدم 10 مستشارين لمتابعة استفتاء الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات خلال السبوع المقبل، وذلك لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر انعقاده الاسبوع المقبل.

وأضاف عبدالفتاح خلال تصريحات له، أن الغرفة ستتكون من أقدم 10 مستشارين في المجلس، موضحاً أن مهمتها هي تسيير الأعمال داخل المجلس أثناء الاستفتاء.

أشار إلى أن اللجنة ستعمل أيضا على متابعة عمل مستشاري مجلس الدولة الذين يشرفون على الاستفتاء في المحافظات، وتذليل أي مشكلات تواجه مستشاري المجلس اثناء متابعة سير عملية الاستفتاء.

Advertisements

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائياً على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم.

وافق على التعديلات الدستورية 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبدالعزيز.

جاء ذلك في الجلسة العامة الثالثة للبرلمان أمس، والتي امتدت قرابة 10 ساعات متواصلة.