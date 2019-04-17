بالرقم القومي.. اعرف لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

فعّلت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خاصية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي تيسيرا على الناخبين في الوصول للجان، خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ولمعرفة لجنتك يمكن الدخول على الرابط التالي، على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات: https://www.elections.eg/

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، في تمام الثالثة عصرا، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، في مدينة نصر، لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد موعده في داخل وخارج البلاد.

Advertisements

وتلقت الهيئة إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أمس الثلاثاء، نهائياً على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، بعد مناقشات امتدت قرابة 10 ساعات.

وافق على التعديلات الدستورية 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت.

وتنص المادة 3 من قانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات على "أن تختص الهيئة دون غيرها بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها".